Adam Lambert in tour con Christina Aguilera? Era in programma prima del lockdown...

Che l'emergenza Coronavirus e il relativo lockdown abbia paralizzato e freezato milioni di vite è, ormai, davanti agli occhi di tutti (e vissuto in prima persona). Ogni settore ha subito improvvisi stop e brusche frenate, con progetti e piani rimandati a data da destinarsi. Singoli annullati, album rinviati, per quanto riguarda la musica. E non solo: tour programmati e annunciati che sono stati rimandati di mesi o addirittura di un anno.

Nelle scorse ore, Adam Lambert, via Twitter, ha svelato anche un progetto sconosciuto che era pronto ad essere annunciato prima del lockdown: un tour negli Usa insieme a Christina Aguilera.

You know what’s funny? There was a whole plan to tour w @xtina this summer around the US. Big venues too! But unfortunately everything went into Lock Down before we were ready to announce. Y’all know I’m an OG Christina Aguilera fan. ❤️ waiting time see if we can reschedule it! https://t.co/nCT2phKpQE