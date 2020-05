4 maggio, Star Wars Day: curiosità sulla celebre canzone della saga cinematografica

Di Alberto Graziola lunedì 4 maggio 2020

4 maggio, oggi è lo Star Wars Day: ecco perché

Oggi, 4 maggio, è lo Star Wars Day.

Il motivo è legato al gioco di parole in lingua inglese della frase “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te) e la frase “May the fourth be with you” (Che il 4 sia con te). Si tratta di un gioco di parole causato dal significato della parola "May" che può significare “possa” oppure “maggio”. Altro elemento in comune tra le due frasi è dato dalla somilianza tra la parola Force (Forza) e fourth (Quarto).

Per omaggiare questa data, ecco alcune curiosità sulla celebre canzone "tema" della saga, lo Star Wars Main Title (potete ascoltarla cliccando qui)

Fu un singolo di successo strumentale del 1977 composto e diretto da John Williams. È il tema musicale che viene associato a Luke Skywalker, il protagonista della trilogia originale di Star Wars. Ad eseguirla è la London Symphony Orchestra. Il pezzo si posizioni in decima posizione negli Stati Uniti e al 13simo posto in Canada nel 1977. La composizione prende ispirazione dalla colonna sonora di Erich Wolfgang Korngold per il film del 1942 "Kings Row". La versione dance del pezzo, "Star Wars Theme / Cantina Band", raggiunse la vetta della classifica.

Una cover del pezzo, diretta da Patrick Gleeson, venne rilasciata in Francia.