Che tempo che fa, Cesare Cremonini, tour 2020 rimandato? "Nessuno ha avuto disposizioni dal governo, possiamo immaginarlo ma siamo tutti al buio"

Ad aprire la puntata di domenica 3 maggio 2020, nella seconda parte di "Che tempo che fa" è stato Cesare Cremonini che, dopo essersi esibito in collegamento, ha parlato, invitato da Fabio Fazio, sul tour 2020 previsto per l'estate e che, probabilmente, sarà rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il cantante ha preso parola giustamente per affrontare tematiche necessarie da essere chiarite:

Ho due riflessioni. La prima riguarda il mio tour e degli artisti che questa estate avrebbero dovuto esibirsi. Nessuno ha avuto disposizioni dal governo, se non stabilisce protocolli, possiamo immaginarlo ma siamo al buio. Il nostro settore è diverso perché non esistono concerti a porta chiuse. Abbiamo bisogno di notizie, indicazioni, anche a breve termine. La seconda riflessione è che i problemi economici che i lavoratori del mio settore non li ha creati solo il virus ma esistono da tanto tempo. Parlo della regolarizzazione delle nostre professionalità del settore