Autocertificanzone, Lo Stato Sociale: nuovo singolo dal 4 maggio 2020

Di Alberto Graziola domenica 3 maggio 2020

Lo Stato Sociale, Autocertificanzone: testo e significato canzone

Dopo l’esibizione al concerto del primo Maggio direttamente da Piazza Maggiore, con la toccante dedica a Mirko dei Camillas, sarà disponibile dal 4 Maggio, Autocertificanzone, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale in uscita per Garrincha Dischi/Island Record. Il collettivo bolognese rilascia questa instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, melting pot di voci e sorrisi nascosti dalle mascherine.

In attesa dello streaming e download disponibile da domani, il brano si può già ascoltare nei soli spazi pubblici dove si può ancora ascoltare musica; proprio nei negozi di alimentari. Il pezzo, infatti, è stato rilasciato in anteprima nelle radio in-store delle maggiori catene di supermercati italiani.