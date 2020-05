Saved my life, Sia: lyrics, traduzione e testo

“Saved My Life” è la prima canzone di Sia, dopo la collaborazione con Labrinth e Diplo nel supergruppo LSD dell'aprile 2019. Il brano è uscito come singolo a sorpresa, senza alcuna promozione iniziale prima della sua pubblicazione ed è stata eseguita, per la prima volta, durante un evento online per operatori sanitari in prima linea. Il pezzo è stato, poi, rilasciato su piattaforme musicali alcune ore dopo. Tutti i proventi della canzone vanno ad Americares e Core Response.

[Verse 1]

Boom, boom, boom

Beats my heart, heart, heart

Baby, boom, boom, boom

In the dark, dark, dark

Baby boom, boom, boom

Fall apart, part, part

Baby, boom, boom, boom

From the start, start, start

[Pre-Chorus1]

But I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

[Chorus2]

Yeah I’ve been waiting for you

Well someone must have sent you here to save my life

Someone must have sent you to save me tonight

I know that in darkness I have found my light

I know that in darkness I’ve been given sight

In your loving arms I feel delight

In your loving arms I’ll be alright

Someone must have sent you to save me tonight

Someone must have sent you here to save my life

[Post-Chorus3]

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

[Verse 2]

High, high, high

We take flight, flight, flight

Baby high, high, high

Touch the sky, sky, sky

Baby high, high, high

Diamond nights, nights, nights

Baby, high, high, high

Cause love don’t lie, lie, lie

[Pre-Chorus1]

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

[Chorus2]

Yeah I’ve been waiting for you

Well someone must have sent you here to save my life

Someone must have sent you to save me tonight

I know that in darkness I have found my light

I know that in darkness I’ve been given sight

In your loving arms I feel delight

In your loving arms I’ll be alright

Someone must have sent you to save me tonight

Someone must have sent you here to save my life

[Post-Chorus3]

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

[Outro7]

Save my life, save my life

Save my life, save my life (Someone must have sent you here to..)

Save my life, save my life

Save my life, save my life

You saved my life

Boom Boom boom

Batte il mio cuore, cuore, cuore

Baby, boom, boom, boom

Nel buio, buio, buio

Baby boom, boom, boom

Cade a pezzi, a pezzi, a pezzi

Baby, boom, boom, boom

Dall'inizio, inizio, inizio

Ma ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Sì, ti stavo aspettando

Beh, qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

So che nell'oscurità ho trovato la mia luce

So che nell'oscurità mi è stata data la vista

Tra le tue braccia amorevoli provo piacere

Tra le tue braccia amorevoli starò bene

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

Qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Alto, alto, alto

Prendiamo il volo, il volo, il volo

Baby alto, alto, alto

Tocca il cielo, il cielo, il cielo

Baby alto, alto, alto

Notti diamante, notti, notti

Baby, alto, alto, alto

Perché l'amore non mente, mente, mente

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Sì, ti stavo aspettando

Beh, qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

So che nell'oscurità ho trovato la mia luce

So che nell'oscurità mi è stata data la vista

Tra le tue braccia amorevoli provo piacere

Tra le tue braccia amorevoli starò bene

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

Qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita (qualcuno deve averti inviato qui a ..)

Salvare la mia vita, salvare la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Mi hai salvato la vita