Don't Stop... , Oasis: testo e traduzione

Di Alberto Graziola venerdì 1 maggio 2020

Oasis, Don't Stop: testo, lyrics, significato e traduzione della canzone

Il 29 aprile 2020, Noel Gallagher ha annunciato sui social media di aver riscoperto la demo di una canzone finora misteriosa su un CD non contrassegnato e non datato mentre era a casa durante l'epidemia di COVID-19 del 2020. Ha anche confermato che il suo titolo era "Don't Stop ..."

Ehi, ragazzi e ragazze...Come il resto del mondo, ultimamente ho avuto un tempo infinito da passare, quindi ho pensato di FINALMENTE guardare e scoprire cosa c'era effettivamente in centinaia di CD senza marchio che mi sono ritrovato in giro in scatole a casa. Come il destino ha voluto, mi sono imbattuto in una vecchia demo che pensavo fosse persa per sempre. Per quanto ne so, esiste solo una versione di questa melodia "là fuori" da un soundcheck degli Oasis a Hong Kong circa 15 anni fa? Non sono sicuro che la versione del soundcheck sia precedente alla demo in quanto non è presente alcuna data sul CD. So che alcuni di voi adorano questo brano, quindi abbiamo pensato di metterlo "là fuori" per farvi divertire / discutere. Sarà su Internet da mezzanotte. La canzone si chiama: "Don't Stop..."

In apertura post l'audio della canzone, qui sotto testo e traduzione:

Oasis, Don't Stop... (Demo), Lyrics

[Intro1]

One, two, three

Two, two, three

[Verse 1]

Bye bye my friend, I'm leaving

I'm gonna feast on the stars in the sky

And while I be gone, don't stop dreaming

And don't be sad and don't cry

'Cause lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I'll be singing this song

[Chorus2]

Don't stop being happy

Don't stop your clapping

Don't stop your laughing

Take a piece of life, it's alright

To hold back the night

[Verse 2]

Lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I'll be singing this song

[Chorus2]

Don't stop being happy

Don't stop your clapping

Don't stop your laughing

Take a piece of life, it's alright

To hold back the night

[Bridge4]

From time to time, though we're whole words apart

You will still hold a groove in my heart

From time to time, we will fall side by side

You'll still have that look in your eye

[Instrumental5]

[Chorus2]

Don't stop being happy

Don't stop your clapping

Don't stop your laughing

Don't stop your laughing

Don't stop your laughing

Don't stop your laughing

Don't stop your laughing

Take a piece of life, it's alright

To hold back the night

[Outro7]

It's alright to hold back the night

It's alright to hold back the night

Oasis, Don't Stop... (Demo), Traduzione

Uno due tre

Due, due, tre

Ciao amico mio, me ne vado

Vado a banchettare con le stelle nel cielo

E mentre me ne vado, non smettere di sognare

E non essere triste e non piangere

Perché giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

Torno alla casa a cui appartengo

Se Dio mi dà grazia, allora mi troverà uno spazio

E spero che canterò questa canzone

Non smettere di essere felice

Non smettere di battere le mani

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per trattenere la notte

giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

Torno alla casa a cui appartengo

Se Dio mi dà grazia, allora mi troverà uno spazio

E spero che canterò questa canzone

Non smettere di essere felice

Non smettere di battere le mani

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per trattenere la notte

Di tanto in tanto, anche se siamo intere parole a parte

Avrai ancora un solco nel mio cuore

Di tanto in tanto, cadiamo fianco a fianco

Avrai ancora quello sguardo nei tuoi occhi

Non smettere di essere felice

Non smettere di battere le mani

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per trattenere la notte

Va bene trattenere la notte

Va bene trattenere la notte