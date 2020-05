Drake, Dark Lane Demo Tapes: è uscito il nuovo album

Di Alberto Graziola venerdì 1 maggio 2020

Oggi, venerdì 1° maggio, è uscito, a sorpresa, il nuovo album di Drake, “Dark Lane Demo Tapes”.

Il nuovo progetto discografico è stato annunciato, senza alcuna anticipazione, sulla sua pagina Instagram direttamente dal rapper, che ha dichiarato di aver raccolto materiale come inediti, collaborazioni e rarità per i suoi fan. Drake ha inoltre rivelato che in estate arriverà un altro nuovo album di studio, creando grande attesa tra il suo pubblico.

“Dark Lane Demo Tapes” vede collaborazioni, tra le altre, con Chris Brown, Future, Young Thug, oltre a contenere la hit di questa primavera, “Toosie Slide”. Il brano, già uno dei più suonati dalle radio in Italia, ha totalizzato oltre 157 milioni di stream su Spotify, dove è ancora in Top 5 nella Global Spotify Chart e Top 20 nella classifica italiana, e 67 milioni di views su Youtube. Su Tik Tok la traccia è stata visualizzata oltre un miliardo di volte in soli 7 giorni, e ancora oggi, a quasi un mese dall’uscita, è uno dei brani più utilizzati dagli utenti per le loro coreografie.

Qui di seguito la tracklist completa di “Dark Lane Demo Tapes”:

1. Deep Pockets

2. When To Say When

3. Chicago Freestyle ft. Giveon

4. Not You Too ft. Chris Brown

5. Toosie Slide

6. Desires ft. Future

7. Time Flies

8. Landed

9. D4L (Future, Drake, Young Thug)

10. Pain 1993 ft. Playboi Carti

11. Losses

12. From Florida With Love

13. Demons ft. Fivio Foreign & Sosa Geek

14. War

“Dark Lane Demo Tapes” segue il successo di “Scorpion”, l’album del 2018 che ha battuto ogni record: nelle prime ore di uscita ha raggiunto oltre 132 milioni di stream e in una sola settimana ha superato il miliardo di stream globali, grazie anche a “My Feelings”, la cui challenge è diventato un tormentone della stagione estiva 2018. Nell’estate 2019 l’artista ha invece regalato due sorprese ai propri fan: “The Best in The World Pack”, realizzato per la storica vittoria dei Toronto Raptors alle NBA Finals 2019, e “Care Package”, con rarità e brani amati dai fan mai pubblicati ufficialmente.