London in the spring, Passenger: lyrics e traduzione

"London in the spring" è il secondo brano tratto dal nuovo ed atteso album di Passenger, in arrivo entro l’anno (Cooking Vinyl). Interamente scritta da Passenger, con la produzione del collaboratore di lunga data Chris Vallejo , ‘London In The Spring’ arriva ad un mese dal precedente singolo, ‘The Way That I Love You’, brano che continua a collezionare oltre 30.000 streaming Spotify al giorno.

Oh, London in the spring

Makes me feel so lucky I'm alive

I've got love to give

I've got my whole life to live

Walking through the park

Sunshine pours like honey

Through the trees

I believe I'm coming home

Well, some people tell me

I've better things to do

And more productive ways that

I could spend my time

But I'm not sure I agree

It often seems to me we spend our lives

Talking foolish and running blind

And we forget how to enjoy the simple things

Like walking through London in the spring

Whoa, London in the spring

See St. Paul's cathedral

Like a man of high society

Calmly sittin' quietly

And you watch the river Thames

Weaving like a needle

Through the town

All the way down to the sea

Well, some people tell me

The best is far behind us

It's hopeless to be hopeful any more

But I'm not sure I agree

I'm hoping love will find us

And gently guide our vessels to the shore

Where there'll be no need for beggars or kings

All equal to share London in the spring

Oh, Londra in primavera

Mi fa sentire così fortunato che sono vivo

Ho l'amore da dare

Ho tutta la mia vita da vivere

Passeggiando per il parco

Il sole inonda a dirotto

Attraverso gli alberi

Credo di tornare a casa

Bene, alcune persone me lo dicono

Ho cose migliori da fare

E modi più produttivi in cui

Potrei trascorrere il mio tempo

Ma non sono sicuro di essere d'accordo

Spesso mi sembra che passiamo la vita

A parlare di sciocchezze e correre in maniera cieca

E dimentichiamo come goderci le cose semplici

Come camminare per Londra in primavera

Whoa, Londra in primavera

Vedi la cattedrale di St. Paul

Come un uomo dell'alta società

Sedersi tranquillamente in silenzio

E guardi il Tamigi

Tessendo come un ago

Attraverso la città

Fino al mare

Bene, alcune persone me lo dicono

Il meglio è molto indietro di noi

Non c'è più speranza di essere più speranzosi

Ma non sono sicuro di essere d'accordo

Spero che l'amore ci troverà

E che guidi delicatamente le nostre navi verso la riva

Dove non ci sarà bisogno di mendicanti o re

Tutti uguali a condividere Londra in primavera