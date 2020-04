Il rischio enorme di perdersi, Pupo: nuovo singolo dal 1 maggio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 30 aprile 2020

Pupo, Il rischio enorme di perdersi: testo, significato della canzone

Domani, venerdì 1 maggio su tutte le piattaforme digitali, uscirà il nuovo singolo di Pupo intitolato “Il rischio enorme di perdersi” (Duduc/Ilaria Edizioni Musicali distributed by Artist First) che arriva a distanza di quattro anni dall’ultimo album di inediti.

Un Pupo davvero imprevisto, a metà tra lo chansonnier francese e lo stornellatore fiorentino, torna alla musica con una instant-song minimalista in cui voce e chitarra trainano la storia rappresentata nel brano.

“Il Rischio enorme di perdersi” è infatti la storia, in questo momento particolare che tutti noi stiamo vivendo, di ciò che ci ha stravolto, che ci accomuna e ci costringe a rivedere tutto. Pupo, costretto in casa dalla quarantena, prende la chitarra e in pochissimi giorni, incide cinque nuovi brani tra cui la traccia disponibile da domani.

“Il rischio enorme di perdersi” ritrova la creatività artistica di un tempo quando non si smetteva mai di suonare, scrivere e cantare. Il brano vuole essere un piccolo gesto di speranza, di luce, nato dall’osservare lo sguardo disorientato della figlia che è poi lo stesso di tutti i figli di tutto il mondo di fronte a ciò che stiamo vivendo.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone.