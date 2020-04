Mi manca, Bugo feat. Ermal Meta: testo e audio della canzone

Di Alberto Graziola mercoledì 29 aprile 2020

Bugo feat. Ermal Meta, Mi manca: significato canzone, testo

Bugo ha condiviso questo sui social lo scatto che vedete qua sopra per annunciare il nuovo brano estratto dal suo ultimo album.

Questo messaggio apparso a Milano é opera mia. Credo che la nostalgia sia comune a tutti in questi giorni, non solo ci mancano le cose che davamo per scontato, ci manca anche la nostra essenza, la leggerezza che non riusciamo ad avere. E allora vorrei stringervi uno ad uno e ricordarvi che possiamo essere grandi anche se portiamo sulle spalle un carico da due tonnellate di malinconia. Mi manco io, mi manchi tu Ermal Meta

Il pezzo si intitola "Mi manca" e potete ascoltarlo qui sotto. A seguire il testo della canzone. Entrambi saranno ospiti del Concerto del Primo Maggio 2020, in onda venerdì, in diretta tv su Rai Tre.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Bugo feat. Ermal Meta, Mi manca, Lyrics

Avevo voglia di parlare con te

Non so nemmeno per dirti cosa

Delle porte fatte con le magliette

O di Sergio che non si sposa

Avevo voglia di giocare con te

A chi sputa più lontano

Rompere i vetri delle fabbriche

Farci sgridare da qualcuno

Ah che noia essere grandi

Andare ai compleanni e parlare

Di soldi e dei figli degli altri

Ah è tardi e devo già andare

E mi manca aspettare l'estate

Comprare le caramelle colorate

E mi manca la strada in due in bici

Mi manco io, mi manchi tu

E mi manca una bella canzone

Pagare qualcosa con le figurine

E mi manca la biro tra i denti

Mi manco io, mi manchi tu

Ti manco io e ti manchi tu?

Avevo voglia di parlare con te

Te lo ricordi il tuo primo pallone

Finiva sotto le macchine

Però col vento sapeva volare

Non sai che voglia di giocare che ho

Anche di piangere e soffiarmi il naso

Poi sprofondare nell'erba più alta

Tornare a casa sporco di prato

Ah invece siamo già grandi

Con il dovere di dare risposte

Firmare e non lanciare sassi

Oh, ah ti voglio ancora bene

E mi manca aspettare l'estate

Comprare le caramelle colorate

E mi manca la strada in due in bici

Mi manco io, mi manchi tu

E mi manca una bella canzone

Pagare qualcosa con le figurine

E mi manca la biro tra i denti

Mi manco io, mi manchi tu

Ti manco io e ti manchi tu?

Avevo voglia di parlare con te

Non so nemmeno per dirti cosa

E mi manca aspettare l'estate

Comprare le caramelle colorate

E mi manca la strada in due in bici

Mi manco io mi manchi tu

E mi manca una bella canzone

Rubare a mia madre 500 lire

E mi manca la biro tra i denti

Mi manco io mi manchi tu

Ti manco io e ti manchi tu?

Non mi ricordo più