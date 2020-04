Supalonely, Benee feat Gus Dapperton: testo, traduzione e lyrics (video)

"Supalonely" è il terzo singolo di Benee tratto dall'EP Stella & Steve. Il pezzo ha guadagnato popolarità nel marzo 2020, dopo essere diventata virale su TikTok.

La canzone è stata scritta durante un viaggio a Los Angeles, a seguito di una rottura che ha ispirato l'artista a scrivere "Supalonely" e "Blu". Ha spiegato il brano nel febbraio 2020:

"A volte, quando sei triste, sei come, ugh, superalo! Quando ascolto musica come "Supalonely", penso che mi renda divertente la sensazione di essere triste, in un certo senso mi fa sentire bene in un modo molto strano. Quando ascolto "Supalonely" ora e quando lo suono mi sento felice"

Il pezzo vede il featuring di Gus Dapperton. In apertura post il video, a seguire testo e traduzione.

Benee feat Gus Dapperton, Supalonely, Lyrics

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up, I'm just a loser

Shouldn't be with ya, guess I'm a quitter

While you're out there drinkin', I'm just here thinkin'

'Bout where I should've been

I've been lonely, mmh, ah, yeah

[Verse 1: BENEE]

Water pouring down from the ceiling

I knew this would happen, still hard to believe it

Maybe I'm dramatic, I don't wanna seem it

I don't wanna panic

[Pre-Chorus: BENEE]

I'm a sad girl in this big world, it's a mad world

All of my friends know what's happened, you're a bad thing (Ah)

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up, I'm just a loser

Shouldn't be with ya, guess I'm a quitter

While you're out there drinkin', I'm just here thinkin'

'Bout where I should've been

I've been lonely, mmh, ah, yeah

[Post-Chorus: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I'm a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Verse 2: BENEE & Gus Dapperton]

Now I'm in the bathtub cryin'

Think I'm slowly sinking

Bubbles in my eyes now

Maybe I'm just dreamin'

Now I'm in the sad club

Just tryna get a back rub (Lonely)

[Pre-Chorus: BENEE with Gus Dapperton]

I'm a sad girl in this big world, it's a mad world

All of my friends know what's happened, you're a bad thing

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up (Fucked up), I'm just a loser (Loser)

Shouldn't be with ya (With ya), guess I'm a quitter (Quitter)

While you're out there drinkin' (Drinkin'), I'm just here thinkin' (Thinkin')

'Bout where I should've been (Where I should've been)

I've been lonely, mmh, ah, yeah (Woah)

[Post-Chorus: BENEE]

La-la-la-la (Woo), la-la-la-la

Lonely (I'm a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Bridge: Gus Dapperton]

I loathe romancing in itself, yeah, I'd be damned to try

I'm only dancin' by myself, so I don't slam my Irish buck

Compostable cups, B-B-BENEE, I can't stress this enough

I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck, yeah

[Chorus: BENEE & Gus Dapperton, BENEE]

I know I fucked up, I'm just a loser

Shouldn't be with ya, guess I'm a quitter

While you're out there drinkin', I'm just here thinkin'

'Bout where I should've been

I've been lonely, mmh, ah, yeah

[Post-Chorus: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I'm a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Outro: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la (I've been lonely, I've been lonely)

Lonely (I've been lonely, by the way)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I've been lonely)

So di aver fatto una cazzat@, sono solo un perdente

Non dovrei stare con te, suppongo che io sia una che molla

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Sono stata sola, mmh, ah, sì

Acqua che scende dal soffitto

Sapevo che sarebbe successo, ancora difficile crederci

Forse sono drammatica, non voglio sembrare

Non voglio andare nel panico

Sono una ragazza triste in questo grande mondo, è un mondo pazzo

Tutti i miei amici sanno cosa è successo, sei una brutta cosa (Ah)

So di aver fatto una cazzat@, sono solo un perdente

Non dovrei stare con te, suppongo che io sia una che molla

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Sono stata sola, mmh, ah, sì

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitario (sono una str0nza solitaria)

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitaria (Super solitaria)

Ora sono nella vasca da bagno piangendo

Penso che sto lentamente affondando

Bolle nei miei occhi adesso

Forse sto solo sognando

Ora sono nel club triste

Sto solo provando a farmi un massaggio alla schiena (solo)

Sono una ragazza triste in questo grande mondo, è un mondo pazzo

Tutti i miei amici sanno cosa è successo, sei una brutta cosa (Ah)

So di aver fatto una cazzata (una cazzata), sono solo una perdente (perdente)

Non dovrei stare con te (con te), immagino che io sia una che molla (che molla)

Mentre sei là fuori a bere (bevendo), sono solo qui a pensare (pensando)

Di dove sarei dovuta essere (dove avrei dovuto essere)

Sono stata sola, mmh, ah, sì (Woah)

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitario (sono una str0nza solitaria)

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitaria (Super solitaria)

Detesto il romanzare in sé, sì, sarei dannatamente tentata

Sto solo ballando da solo, quindi non sbatto il mio dollaro irlandese

Tazze compostabili, B-B-BENEE, non posso sottolineare abbastanza

Odierei rovinare le cose, ma il mio boogie rimane irrequieto come un cazzo, sì

So di aver fatto una cazzat@, sono solo un perdente

Non dovrei stare con te, suppongo che io sia una che molla

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Sono stata sola, mmh, ah, sì

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitario (sono una str0nza solitaria)

La-la-la-la, la-la-la-la

Solitaria (Super solitaria)

La-la-la-la, la-la-la-la (sono stata sola, sono stata sola)

Sola (sono stata sola, comunque)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (sono stata sola)