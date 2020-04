BTS, Map of the Soul tour rimandato a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus

Di Alberto Graziola mercoledì 29 aprile 2020

BTS, Map of the Soul tour rinviato per emergenza coronavirus

Il tour Map of the Soul dei BTS è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. Il gruppo pop sudcoreano aveva già annullato le date negli Stati Uniti e nella loro patria, per i mesi di giugno e luglio. Tuttavia, ora hanno annullato i concerti anche in Europa e in Giappone.

"È stata presa la decisione di riprogrammare completamente la BTS MAP OF THE SOUL TOUR, originariamente prevista nell'aprile 2020", ha commentato un portavoce dell'etichetta Big Hit Entertainment.

Una situazione troppo incerta che ha portato alla decisione di annullare, in ogni caso, qualsiasi concerto per tutta l'estate 2020.