Robbie Williams parla del nuovo album: "Non so quando uscirà"

Di Alberto Graziola mercoledì 29 aprile 2020

Robbie Williams, in una diretta Instagram con i suoi fan, ha confermato che il suo nuovo disco è pronto.

Devo dire, mentre guardo l'elenco delle nuove canzoni dal mio nuovo album, che non so quando uscirà. Ha un'atmosfera disco...

Un cambio di sound, quindi, per l'ex Take That, secondo quanto anticipato. Ma sarà presente anche una canzone molto più intensa e profonda, dedicata alla moglie, Ayda Field, che l'ha salvato e trascinato fuori dalle sue dipendenze. Il cantante, sobrio da 20 anni - ha scritto un ringraziamento e omaggio alla sua compagna: "Devo cambiare, devo uscirne pulito, non posso lasciare che mia mamma mi veda morire così. Annegando tra bottiglie, rotolandomi con modelle, prima che ti trovassi. Andavo a caccia di donne, nude, sprecate. Ero solito sballarmi, è vero, ma ora fai sballare tu".

Inoltre, nei prossimi mesi, potrebbe uscire un altro duetto tra Robbie e Kylie Minogue. A darne la notizia, questa volta, è stata la cantante australiana. Lei e Williams hanno inciso nel 2000 il successo "Kids". Ma esisterebbe un'altra traccia inedita mai pubblicata: