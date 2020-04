Radio Italia Live, il concerto di Palermo rinviato a data da destinarsi

Di Fabio Morasca mercoledì 29 aprile 2020

Dopo Milano, anche il concerto di Palermo di Radio Italia Live è stato rinviato.

Dopo la notizia del concerto di Milano rinviato a data da destinarsi, prevedibilmente, anche il Radio Italia Live - Il Concerto che si sarebbe dovuto tenere a Palermo il prossimo 28 giugno verrà riprogrammato non appena ci saranno le condizioni per far svolgere l'evento in totale sicurezza.

Come molti eventi live, quindi, l'emergenza sanitaria attualmente in corso nel nostro paese, dovuta alla pandemia di COVID-19, ha fermato anche i classici appuntamenti estivi dei concerti di Radio Italia Live.

Per la cronaca, la data di Milano, che si sarebbe dovuta tenere, come di consueto, fin dalla prima edizione svoltasi nell'estate 2012, a Piazza del Duomo, era prevista per il 7 giugno. Il concerto di Palermo, invece, dall'estate 2017, si tiene al Foro Italico.

Di seguito, trovate il comunicato ufficiale:

Radio Italia Live - Il Concerto, come la gran parte di tutti gli eventi live, non potrà tenersi, come previsto, il 28 giugno prossimo a Palermo.

La decisione, condivisa con il Comune di Palermo, è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per contenere la diffusione del Coronavirus.

L'intento del Sindaco Leoluca Orlando condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia, è quello di riprogrammare l’appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme al Foro Italico a festeggiare con la grande musica italiana.

L'edizione 2020 di Radio Italia Live - Il Concerto era stata ufficialmente confermata lo scorso 13 febbraio, praticamente una settimana prima della notizia riguardante il primo focolaio di infezioni di COVID-19, rilevato il 21 febbraio 2020 in Lombardia, a cui è seguita la messa in quarantena di 11 comuni dell'Italia settentrionale e il successivo lockdown, esteso in tutto il territorio nazionale, attualmente in corso.