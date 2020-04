Quelli che benpensano, la versione di Vincenzo De Luca feat. Frankie Hi NRG MC

Di Giorgia Iovane martedì 28 aprile 2020

Una versione collage di Quelli che benpensano realizzata con estratti dei suoi discorsi.

Il Governatore Vincenzo De Luca canta Quelli che benpensano al posto di Frankie Hi NRG MC. Non si tratta di una trovata del Presidente della Regione Campania per avvicinarsi agli amanti del rap anni '90, ma di un 'deep-fake' di assoluto pregio (diciamocelo!) caricato sulla pagina YouTube di Dj Stile, ovvero Federico Ferretti. Uno di quei pezzi capaci di far gridare "Chiudete l'internèt" per il certosino impegno nel collezionare e montare, parola per parola, l'intero, velocissimo e densissimo testo di Frankie Hi NRG MC con la voce e il volto di Vincenzo De Luca, che appare cosi anche protagonista del video di uno dei brani più belli e rappresentativi di un'epoca.

L'autore non è apparso affatto 'offeso' per la creazione, anzi. E' stato tra quelli che lo ha diffuso e pubblicizzato sui social, dando anche un 'titolo' particolare a questa versione, ovvero "Quelli che De Lucàno".

"Fermate internet che DjStile aka Federico Ferretti l’ha combinata grossa. Il deepfake fatto a mano di De Luca che canta “Quelli che benpensano” non se lo aspettava nessuno! Grande Stile e grazie"

scrive Frankie Hi NRG MC sui social, ringraziando per la versione decisamente inattesa che già sta conquistando un proprio spazio tra i contenuti virali della giornata.

La popolarità social del Governatore della Campania, protagonista di decine di meme per le sue dichiarazioni tranchant in tempo di Pandemia - secondo uno stile ben noto ai più da tempi non sospetti e non a caso diventato una delle parodie di punta di Maurizio Crozza da qualche anno -, ha assunto dunque anche una 'variante' musicale, oltre a una specifica per 'nerd' e appassionati di videogiochi anni '90 che lo ha visto protagonista di alcuni game scacciapensieri che raccolgono anche alcuni dei suoi tormentoni. Vedremo se il Governatore commenterà l'omaggio. Di certo in queste settimane i pensieri sono altrove.

In ogni caso, complimenti e anche ringraziamenti a Dj Stile che ha regalato un sorriso con un lavoro che di sicuro gli invidia anche Fabio Celenza...