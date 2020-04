Champion Of The World, Coldplay: traduzione, lyrics e video ufficiale

Coldplay, Champion Of The World: lyrics, traduzione e significato canzone

"Champion Of The World" è nuovo singolo dei Coldplay, estratto da ”Everyday Life”, l'ottavo album della band che ha superato il milione di copie vendute globalmente ed è certificato oro in Italia.

"Champion Of The World" è un brano dolce che arriva dritto al cuore, come la gran parte delle canzoni presenti in "Everyday Life", uno dei lavori più affascinanti della carriera del gruppo guidato da Chris Martin.

Il video è stato girato a Los Angeles dalla regista francese Cloè Bailly e vede Chris Martin vestire i panni di un bambino che vive diverse difficoltà quotidiane sia a scuola, dove viene isolato dai compagni, che a casa, ignorato dai genitori. Solo la fantasia lo farà evadere da questa triste routine.

Coldplay, Champion Of The World, Lyrics

[Verse 1: Chris Martin]

I tried my best to be just like

The other boys in school

I tried my best to get it right

And died at every duel

This mountainside is suicide

This dream will never work

Still the sign upon my headstone, write

"A champion of the world"

[Interlude1]

Oh oh-oh

Oh oh-oh-oh oh oh

[Verse 2: Chris Martin]

I tried my best to stay alight

Fly like a firework

I tried my best at taking flight

But my rocket ship reversed

Oh, referee, don't stop the fight

Everyone can see I'm hurt

But I'll stand before conquistadors

Till I'm champion of the world

[Chorus: Chris Martin, Chris & Will]

(When I sail) And when I sail

I'm sailing west

(Know I might fail) Knowing I might fail

But still I'm hoping for the best

(In my dreams) And in my dreams

Onto my chest

She'll pin the colours and say

"I wandered the whole wide world but

Baby, you're the best"

[Interlude: Chris Martin]

Lo lo-lo-lo lo oh

Ee-yo-ee-yo-ee-yo-ee-yeah

Lo lo-lo-lo lo

[Outro: Chris Martin & Will Champion]

So I'm flying on my bicycle

Heading upwards from the Earth

I am jumping with no parachute

Out into the universe

I have E.T. on my bicycle

Because giving up won't work

Now I'm riding on my rocketship

And I'm champion of the world

Coldplay, Champion Of The World, Traduzione

Ho fatto del mio meglio per essere proprio come

Gli altri ragazzi a scuola

Ho fatto del mio meglio per farlo bene

E sono morto ad ogni duello

Questa montagna è un suicidio

Questo sogno non funzionerà mai

Scrive ancora il segno sulla mia lapide

"Un campione del mondo"

Oh oh oh

Oh oh-oh-oh oh oh

Ho fatto del mio meglio per stare tranquillo

Vola come un fuoco d'artificio

Ho fatto del mio meglio per prendere il volo

Ma la mia nave missilistica si è invertita

Oh, arbitro, non fermare il combattimento

Tutti possono vedere che sono ferito

Ma starò davanti ai conquistatori

Finché non sarò campione del mondo

(Quando navigo) E quando navigo

Sto navigando verso ovest

(So ​​che potrei fallire) Sapendo che potrei fallire

Ma spero ancora per il meglio

(Nei miei sogni) E nei miei sogni

Sul mio petto

Lei appunterà i colori e dirà

"Ho vagato per tutto il mondo ma

Piccola, sei la migliore "

Lo lo-lo-lo lo oh

Ee-yo-ee-yo-ee-yo-ee-yeah

Lo lo-lo-lo lo

Quindi sto volando sulla mia bicicletta

Dirigendosi verso l'alto dalla Terra

Salto senza paracadute

Fuori nell'universo

Ho E.T. sulla mia bicicletta

Perché arrendersi non funzionerà

Ora sto guidando sulla mia nave spaziale

E io sono campione del mondo