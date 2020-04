Assenza, Gianna Nannini: nuovo singolo dal 1 maggio 2020 (testo e audio)

Di Alberto Graziola martedì 28 aprile 2020

Gianna Nannini, Assenza: testo, significato canzone

Sarà in radio da venerdì 1 maggio “Assenza”, il nuovo singolo di Gianna Nannini, estratto dall’ultimo album di inediti “La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Un brano uptempo con un ritmo vivace dal sound rockabilly che, come gli altri brani dell’album, è stato registrato a Nashville in presa diretta e racchiude una grande carica di energia.

Questa la tracklist dell’album: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

Dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.

Sempre l’1 maggio, Gianna Nannini sarà tra gli ospiti dell’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio, in diretta in prima serata su Rai 3 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Qui sotto audio e testo della canzone

Gianna Nannini, Assenza, Testo

Guardami un po' dentro dritto dentro di me

Non ci vedi niente la mia luce è per te

Mentre ti nascondi questa vita cos'è?

Ah, assenza

Sono tutta un brivido va bene così

Smetti di pensarci vieni fuori da lì

Ma quanto coraggio serve a dire di sì

Ah, assenza

Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto ahia che mi fai

Uh la la, scoppia il cuore

E non mi sembra vero sai

Uh la la, se fosse amore

Sarebbe troppo bello

E non telo direi

Tutto più leggero, più leggero che mai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Siamo sulle nuvole il cielo è più blu

Ah, assenza

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Mi trovo sotto e sopra le parole

Dove risplende la nostra la nostra confusione

Uh la la, che piacere

volerti proprio come sei

Uh la la forse è amore

o una promessa, un giorno mi dirai

Uh la la batticuore

mi fai un effetto, e dimmi come fai

Uh la la vieni amore

vieni di notte e andiamo dove vuoi

(Voglio due diamanti come gli occhi che hai)

Uh la la la la la la la

Uh la la la la la la la

Uh la la la la la la la

Uh la la la la la la la