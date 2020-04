Post Malone conquista un record in Usa grazie a "Circles"

Di Alberto Graziola martedì 28 aprile 2020

Record in Usa per Post Malone con Circles

"Circles" di Post Malone batte il record per le presenze nella top 10 della classifica Billboard Hot 100, registrando una 34esima settimana.

Il brano, che è rimasto tre settimane al n. 1 (una volta a novembre, dicembre e gennaio), sale dal n. 7 al n. 6 grazie agli streaming, airplay e vendite datate 2 maggio

E per lui, il record non si ferma qua perché al secondo posto di questa classica (che potete vedere qui sotto), Post Malone è presenta anche grazie al brano "Sunflower" con Swae Lee.

A seguire il numero delle settimane in classifica dei brani di maggior successo con titolo, interprete e anno di uscita.

34, "Circles," Post Malone, 2019-20

33, "Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)," Post Malone & Swae Lee, 2018-19

33, "Girls Like You," Maroon 5 feat. Cardi B, 2018-19

33, "Shape of You," Ed Sheeran, 2017

32, "Sicko Mode," Travis Scott, 2018-19

32, "Closer," The Chainsmokers feat. Halsey, 2016-17

32, "How Do I Live," LeAnn Rimes, 1997-98

31, "Uptown Funk!," Mark Ronson feat. Bruno Mars, 2014-15

30, "Bad Guy," Billie Eilish, 2019

30, "Smooth," Santana feat. Rob Thomas, 1999-2000