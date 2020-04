Jacopo Ottonello: "Sogno di parlare con Tiziano Ferro, è il mio idolo". E lui lo contatta

Di Giulio Pasqui martedì 28 aprile 2020

Tiziano Ferro contatta Jacopo Ottonello. Il cantante di Amici aveva espresso il desiderio di parlarci.

Jacopo Ottonello è riuscito a realizzare uno dei suoi tanti sogni, quello di parlare con il suo idolo: Tiziano Ferro. L'ex cantante di Amici, ora in quarantena a Savona, non ha mai fatto mistero della sua passione per la musica del cantautore di Latina. Anche durante una diretta Instagram con Webboh.it aveva raccontato: "Sono cresciuto con le sue canzoni. Anche all'interno di Amici ho cantato una sua canzone, la mia preferita, ovvero Accetto Miracoli. Ora le mie fan si sono messe in testa di contattarlo per fargli arrivare il mio messaggio. Non sogno tanto di collaborare con lui, sarebbe troppo, ma anche solo un messaggio mi renderebbe felice".

Detto, fatto. Poche ore più tardi Tiziano si è palesato con un audio su Instagram dal contenuto misterioso. "Ragazzi è arrivato il messaggio a Tiziano Ferro. E' una persona fantastica. Non smetterò mai di ringraziarvi. Ho realmente voglia di abbracciarvi tutti", ha commentato Jacopo, che nel frattempo continua a promuovere il suo primo album: Colori.

Il cantante ha parlato di come questo disco come un progetto perfetto per lui, che combacia con tutte le sue sfumature da interprete. "Ma mi piacerebbe iniziare a scrivere delle canzoni. Amici mi ha aiutato a superare degli ostacoli, ora la mia vita è senz'altro cambiata. La finale? Non sono riuscito a vederla. Mi sono chiesto perché io non sia riuscito ad arrivare alla finale. Sono uno che fa molta autocritica. Sanremo nel futuro? Ovviamente ci spero, come ci sperano un po' tutti i cantanti".