X Factor 2020: casting online, si possono inviare video fino al 20 giugno

X Factor continua a raccogliere le iscrizioni per la nuova edizione. In questa fase di cambiamento epocale le case, le stanze degli aspiranti concorrenti sono diventate tutto il loro mondo, un posto nel quale e dal quale raccontare la loro più grande passione comune, la musica e dire #NOICISIAMO.

X FACTOR, lo show di Sky prodotto da Fremantle, riparte e si trasforma: le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020 ed è possibile partecipare fino al 20 giugno. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo su xfactor.sky.it/casting inviando un video.

I casting di questa edizione, quelli che precedono le Audizioni di fronte ai giudici di X Factor, si svolgeranno online a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus che sta attanagliando anche il nostro Paese.

Questo il messaggio e il progetto legato alla prima fase di selezione per l'edizione 2020 del talent show:

#XF2020 – si chiamerà così, rinunciando al numero dell’edizione – sta cercando questi ragazzi, e ha aperto i nuovi precasting chiedendo loro di inviare dei video registrati a casa, nelle loro stanze, nella propria comfort zone per eccellenza. La risposta è stata entusiastica, a oggi sono già migliaia le iscrizioni, numeri perfettamente in linea con l’ottimo trend delle edizioni precedenti. I video-provini arrivati comunicano una grande voglia di dire #noicisiamo, anche in questo periodo, cuore di un messaggio che questa giovane community, mai come in questo momento, ha l’esigenza di trasmettere. Sono immagini magari imperfette ma calde: alle spalle dei ragazzi pareti piene di poster e adesivi, il loro ambiente più familiare, e lì un microfono, uno strumento musicale, in qualche caso una specie di piccolo studio di registrazione artigianale. Qualunque cosa serva per poter continuare a tenere viva la propria passione e costruire giorno dopo giorno una vita fatta di musica.