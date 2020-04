Alanis Morissette, Such Pretty Forks In The Road è il nuovo album

Di Fabio Morasca lunedì 27 aprile 2020

Il nuovo album di inediti di Alanis Morissette.

Entro la fine del 2020, Alanis Morissette tornerà con un nuovo album che arriverà a distanza di 8 anni dall'ultimo lavoro discografico di inediti pubblicato dall'artista di origini canadesi (Havoc and Bright Lights, pubblicato nel 2012).

Il nuovo album di Alanis Morissette si intitola Such Pretty Forks In The Road ed è stato anticipato già da tre singoli: Reasons I Drink, Smiling e, l'ultimo in ordine di tempo, Diagnosis, pubblicato lo scorso 24 aprile.

Such Pretty Forks In The Road avrebbe dovuto essere pubblicato il prossimo 1° maggio ma l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia mondiale di COVID-19 ha costretto l'artista a posticiparne la pubblicazione. Stando ad alcuni store digitali, la nuova data di pubblicazione sarebbe il 18 settembre 2020, data che, però, non è stata ancora confermata ufficialmente.

Oltre a prepararsi per l'uscita del nuovo album, Alanis Morissette sarà anche protagonista di un tour mondiale durante il quale festeggerà il 25esimo anniversario del suo album più celebre, il capolavoro Jagged Little Pill (33 milioni di copie vendute nel mondo), nel quale sono presenti hit iconiche come You Oughta Know, Hand in My Pocket, Ironic, You Learn e Head Over Feet.

Alanis Morissette farà tappa anche in Italia con il concerto che si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il prossimo 15 ottobre.

Di seguito, trovate la tracklist di Such Pretty Forks In The Road.

Alanis Morissette, Such Pretty Forks In The Road: la tracklist

1. Smiling

2. Ablaze

3. Reasons I Drink

4. Diagnosis

5. Missing The Miracle

6. Losing The Plot

7. Reckoning

8. Sandbox Love

9. Her

10. Nemesis

11. Pedestal