Righteous, Juice WRLD: lyrics, traduzione e audio

Di Alberto Graziola lunedì 27 aprile 2020

Juice WRLD, Righteous: lyrics, significato canzone, testo e traduzione

Il primo singolo postumo pubblicato, "Righteous", è un inno emotivo per i fan di Juice WRLD. Con i soliti argomenti di droga e glamour, Juice canta della sua ansia e della sua corruzione quando si tratta di dipendenza.

La canzone è trapelata online alla fine del 2019, ma è stata successivamente rilasciata dal team di Juice il 24 aprile 2020, quattro mesi dopo che Juice è morto inaspettatamente all'aeroporto Midway di Chicago. Anche prima della fuga, Juice e il suo team avevano visto in anteprima la canzone più volte su Instagram Live. Il giorno prima dell'uscita, la ragazza di Juice WRLD ha pubblicato su Twitter spiegando cosa significava la canzone per lei.

Qui sotto audio, testo e traduzione del brano.

Juice WRLD, Righteous, Lyrics

[Intro1]

I will (Will)

I will (I will)

I will

Oh-ooh (Oh-ooh)

Uh (Uh)

[Chorus2]

All white Gucci suit, I'm feeling righteous, yeah

I know that the truth is hard to digest, yeah

Five or six pills in my right hand, yeah

Codeine runneth over on my nightstand

Takin' medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart's over ice (Woah)

[Verse 1]

Over ice, I'm freezing

Beautiful eyes, deceiving

We may die this evening

Coughing, wheezing, bleeding

High, I'm an anxious soul

Blood moons are my eyes, stay low

Red and black, they glow

Under attack, in my soul

When it's my time, I'll know

Never seen a hell so cold

Yeah, we'll make it out, I'll know

We'll run right through the flames, let's go (Go)

[Chorus2]

All white Gucci suit, I'm feeling righteous, yeah

I know that the truth is hard to digest, yeah

Five or six pills in my right hand, yeah

Codeine runneth over on my nightstand

Taking medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart's over ice (Woah, uh)

[Verse 2]

I'm in too deep

Can't swim like me

We're drowning, so I will see

My demons ten feet, under me

Inhale, exhale, but I can't breathe

Too busy drinking codeine doin' high speeds

Crash, pour a four, sip it slow, make the time pass

Take a pill for the thrill, have a relapse

Devil in my head tryna run gym laps

I ain't tryna race, he don't even know me like that

[Chorus2]

All white Gucci suit, I'm feeling righteous

I know that the truth is hard to digest

Five or six pills in my right hand

Codeine runneth over on my nightstand

Taking medicine to fix all of the damage

My anxiety the size of a planet (Yeah, ooh)

Holes in my skull, over time

My heart's over ice (Woah)

[Outro5]

I will see

Juice WRLD, Righteous, Traduzione

Lo farò (Will)

Lo farò (lo farò)

Lo farò

Oh-oh (oh-oh)

Uh (Uh)

Abito tutto bianco di Gucci, mi sento bene, sì

So che la verità è difficile da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

Codeina corre sul mio comodino

Prendendo medicine per riparare tutto il danno

La mia ansia delle dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Woah)

Sul ghiaccio, sto congelando

Occhi belli, ingannevoli

Potremmo morire stasera

Tosse, respiro sibilante, sanguinamento

Sballo, sono un'anima ansiosa

Le lune di sangue sono i miei occhi, stai giù

Rosso e nero, si illuminano

Sotto attacco, nella mia anima

Quando sarà il mio momento, lo saprò

Mai visto un inferno così freddo

Sì, lo faremo, lo saprò

Correremo attraverso le fiamme, andiamo (vai)

Abito tutto bianco di Gucci, mi sento bene, sì

So che la verità è difficile da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

Codeina corre sul mio comodino

Prendendo medicine per riparare tutto il danno

La mia ansia delle dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Woah)

Sono troppo in profondità

Non sai nuotare come me

Stiamo annegando, quindi vedrò

I miei demoni dieci piedi, sotto di me

Inspira, espira, ma non riesco a respirare

Troppo impegnato a bere codeina, sballato

Schiantarsi, versare un quattro, sorseggiarlo lentamente, far passare il tempo

Prendere una pillola per il brivido, avere una ricaduta

Il diavolo nella mia testa prova a correre in palestra

Non sto provando a correre, non mi conosce nemmeno così

Abito tutto bianco di Gucci, mi sento bene, sì

So che la verità è difficile da digerire, sì

Cinque o sei pillole nella mia mano destra, sì

Codeina corre sul mio comodino

Prendendo medicine per riparare tutto il danno

La mia ansia delle dimensioni di un pianeta (Sì, ooh)

Buchi nel mio cranio, nel tempo

Il mio cuore è sul ghiaccio (Woah)

Vedrò