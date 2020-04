Girls Aloud, reunion in programma per il 20esimo anniversario?

Di Alberto Graziola lunedì 27 aprile 2020

Girls Aloud, reunion nel 2022?

Mancherebbero ancora parecchi mesi ma la possibilità sembra esserci.

Nadine Coyle ha confermato che le Girls Aloud sono in trattativa per riunirsi per il loro 20esimo anniversario.

La cantante ha rivelato che lei e le sue compagne di band - Cheryl Tweedy, Kimberley Walsh, Sarah Harding e Nicola Roberts - hanno ricevuto molte offerte per celebrare il loro anniversario nel 2022, anche se ha sottolineato che è ancora presto per definire il tutto.

Il gruppo si è sciolto nel 2013 e quando il mese scorso è stato chiesto se si sarebbero riunite, Nadine ha risposto timidamente: "Oh, chi lo sa?".

Recentemente ha aggiunto:

"Saranno passati 20 anni nel 2022, è ancora molto lontana come data. Tutti sono occupati al momento, ma ho molto amore per tutte le ragazze, sono orgogliosa di tutte loro. Le canzoni sembrano un lontano ricordo, ma se le ascolto penso che siano buone, sarei felice di poter ancora passare del tempo con le ragazze e vederle. I nostri abiti erano audaci, ma eravamo ragazze per ragazze e avevamo un aspetto glamour e qualcosa che poteva ispirare"

Ha poi continuato: