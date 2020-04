Astronomia, il singolo dei Vicetone e di Tony Igy tornato in classifica grazie al meme del funerale in Ghana (Audio)

Di Fabio Morasca lunedì 27 aprile 2020

La storia del singolo diventato virale nelle ultime settimane.

Nelle ultime settimane, sui social, soprattutto su Instagram e su Tik Tok, sta spopolando un meme chiamato in più modi: Dancing Pallbearers, Ghanians dancing with a coffin, Coffin Dancin' Meme oppure Ghanaian Funeral Meme. In breve, si tratta di un meme che vede protagonisti un gruppo di ballerini ghanesi che danzano in modo stravagante durante il trasporto di una bara, ovviamente nel corso di una cerimonia funebre.

Le immagini, tratte da un documentario della BBC News Africa riguardante questa tipica usanza ghanese, in questo meme, vengono associate ad altre immagini di incidenti reali o video più ironici: esempio di umorismo nero che piace molto sui social.

La performance di questo gruppo di ballerini professionisti con la bara, sempre in questo meme, viene accompagnata da una canzone intitolata Astronomia, un brano del musicista russo Tony Igy che è stato remixato dai Vicetone, duo di dj olandese. Il remix in questione è stato pubblicato nel 2014.

Grazie al successo di questo meme, la canzone Astronomia è tornata in classifica a distanza di sei anni. Nella classifica Fimi dei singoli più scaricati e "streammati" in Italia, giusto per fare un esempio, Astronomia dei Vicetone e di Tony Igy ha debuttato tre settimane fa al 46esimo posto ma nella chart di iTunes, la canzone si trova stabilmente nelle posizioni più alte da quando il meme ha cominciato a circolare sui social.

Il singolo originale, Astronomia di Tony Igy, per la precisione, è stato pubblicato nel 2010.

Sui social, sempre per quanto riguarda il meme, circola anche un'altra versione del brano estratta da un dj set di Tiesto e intitolata Welcome to Ibiza, mai pubblicata ufficialmente, però, dal dj e produttore olandese. Anche Tiesto, comunque, ha contribuito a dare visibilità alla canzone.

Cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la versione attualmente in classifica, quella dei Vicetone.