Benji e Fede, concerto il 3 maggio in diretta su Instagram: "Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza"

Di Alberto Graziola domenica 26 aprile 2020

Benji e Fede su Instagram: concerto domenica 3 maggio 2020 in diretta

L'emergenza coronavirus ha congelato, annullato o rimandato diversi tour previsti in questi e nei prossimi mesi. Tra gli appuntamenti rinviati, anche il concerto "d'addio" di Benji e Fede, prima di una loro separazione artistica. Doveva essere un live in grande, all'Arena di Verona, domenica 3 maggio 2020 ma, ovviamente, è troppo presto per poter dare via libera ai concerti.

E così, ecco arrivare, in queste ore, l'annuncio del duo:

Il 3 maggio doveva essere il nostro concerto, la festa che ci avrebbe riuniti tutti sotto un unico cielo: quello dell’Arena di Verona.

Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto.

Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza.

B&F

Non più dall'Arena di Verona ma comunque insieme, in concerto, su Instagram, per un live omaggio e regalo ai fan.