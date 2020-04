Earth Day 50, il concerto per il 50° anniversario della Giornata della Terra: Giovanni Caccamo rappresenterà l'Italia

Di Fabio Morasca domenica 26 aprile 2020

La lineup includerà Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers e Ben Harper.

Oggi, domenica 26 aprile 2020, a partire dalle ore 22, ora italiana, sul profilo Instagram, Pathway to Paris (@pathway2paris), si terrà l'Earth Day 50, mega concerto "virtuale" organizzato per il 50° anniversario della Giornata della Terra.

La lineup del festival includerà il frontman dei R.E.M., Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper, Rain Phoenix, Nikolai Fraiture dei The Strokes e tanti altri.

Pathway to Paris: Earth Day 50 è l'organizzazione no profit dedicata alla lotta contro i cambiamenti climatici. Tutti i proventi dell'Earth Day 50 saranno devoluti alle iniziative di Pathway to Paris.

A rappresentare l'Italia, ci sarà Giovanni Caccamo, reduce dal suo primo tour mondiale che l'ha tenuto impegnato in Sud America, Europa e Nord Africa. Le dichiarazioni ufficiali del cantautore siciliano:

E' un onore rappresentare l'Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l'arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e valori senza tempo in tutto il mondo. Prenderci cura del nostro pianeta, è un dovere, ricordandoci sempre di essere ospiti di Madre Natura.

Di seguito, invece, trovate le dichiarazioni di Jesse Paris Smith e Rebecca Foon, fondatrici di Pathway to Paris: