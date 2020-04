The Scotts: il nuovo singolo del duo formato da Travis Scott e Kid Cudi (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca domenica 26 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Travis Scott e Kid Cudi.

Dal 24 aprile, è disponibile negli store digitali, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, The Scotts, il nuovo singolo dell'omonimo progetto musicale creato dai rapper Travis Scott e Kid Cudi.

Il singolo è stato presentato in anteprima durante l'esperienza in-game Astronomical che si è svolta su Fortnite, durante la notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile. Il brano è prodotto da Daytrip, Dot Da Genius e Plain Pat con la coproduzione di Travis Scott e Mike Deans.

La copertina del singolo, invece, è stata disegnata da Kaws, artista e designer statunitense famoso negli ultimi anni per aver collaborato con brand di moda come Nike, Supreme e Dior e con artisti del calibro di Pharrell Williams e Kanye West.

Il singolo The Scotts arriva dopo la pubblicazione del progetto Jackboys, per Travis Scott, e dopo la pubblicazione del singolo Leader of the Delinquents, per Kid Cudi.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di The Scotts.

The Scotts - The Scotts: il testo

We see the hype outside

Right from the house,

Took it straight from outside

Straight to the couch

We put the mic outside

Air this shit out,

You lettin' The Scotts outside

We runnin' the scouts

Ain't no controllin' the gang

They never leave

I got tats over my veins

'Cause that what I bleed

She drink a lot of the bourbon

Like she from the street

We got control of the flows and,

We heard that your wave went dry

We floodin' the drought,

Heard that your hood outside

We added some routes

We havin' the goods outside

Move it in and out

You lettin' The Scotts outside

We runnin' the scouts.

Nigga, the cops outside

Lock up the house

We keep the team on high

Some gold in they mouth

Nigga, the Porsche outside

Without the top

She want a mimosa

Bring in the shots

Tell these phony bitches, Beat it

With that Photoshoppin' body, Adobe, help me

She in there makin' panini

She know I got all the bread, she know me, got it

I'm a hustler, I'm in business

It's been a minute since my niggas been on it, howdy

Cleveland boy, he make 'em pay

It's that Cleveland boy, he done made a way,

Headed for somewhere to go, anyone, send 'em up, these days

Niggas don't know where to go, gotta keep givin' em heat, heat

Time we go double though, time to add up the math, math

And I been dealin' with so many things, havin' so many dreams.

The Scotts - The Scotts: la traduzione

Vediamo l'hype fuori

Proprio dalla casa,

L'ho preso direttamente da fuori

Direttamente sul divano

Mettiamo il microfono fuori

Trasmetti questa m*rda fuori

Stai lasciando The Scotts fuori

Stiamo gestendo le vedette

Non puoi controllare la gang

non se ne vanno mai

Ho tatuaggi sopra le vene

Perché è ciò che sanguino

Lei beve molto Bourbon

Come se fosse della strada,

Abbiamo il controllo dei flow e

Abbiamo sentito che la tua onda si è prosciugata

Stiamo inondando la siccità,

Ho sentito che il tuo cappuccio è fuori

Abbiamo aggiunto alcune strade

Abbiamo la merce fuori

Muovila dentro e fuori

Stai lasciando The Scotts fuori

Stiamo gestendo le vedette.

Nigga, la polizia è fuori

Chiudi a chiave la casa

Manteniamo la squadra in alto

Un po' d'oro nella loro bocca

Nigga, la Porsche è fuori

Senza il tetto

Lei vuole un Mimosa

Portalo in degli shots

Diglielo a queste bitch, andatevene

Con quel corpo photoshoppato, Adobe, aiutami

Lei sta facendo i soldi,

lei sa che ho preso tutto il grano, lei mi conosce, lo capisco

Sono un imbroglione, sono in affari

È passato un minuto da quando i miei nigga ci sono stati, ciao

ragazzo di Cleveland, lui li fa pagare

E' quel ragazzo di Cleveland, ha creato una strada,

Sono diretto verso un posto dove andare, chiunque, mandali, questi giorni

I nigga non sanno dove andare

Dobbiamo continuate a dargli ispirazione, ispirazione

Il tempo di raddoppiare, il tempo di aggiungere la matematica, matematica

E ho avuto a che fare con così tante cose, sto avendo così tanti sogni.