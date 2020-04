Ellie Goulding: "Il nuovo album avrà uno stile e un sound molto simile ad Halcyon"

Avrà un sound molto simile al disco del 2012, il nuovo album di Ellie Goulding descritto come "leggermente più pieno di sentimento". La cantante ha anche spiegato perché ci è voluto così tanto tempo per realizzare il suo quarto disco, che uscirà questa estate.

Ellie ha impiegato cinque anni per pubblicare un altro disco perché "ha attraversato alcune cose".

"Questo non era il piano, ma ho dovuto affrontare alcune situazioni"

La cantante ha avuto molte offerte per lavorare con altre persone, ma ha deciso di impegnarsi invece in studio e incanalare il suo "viaggio folle" nella sua musica.

"Ho ricevuto telefonate da persone che ogni giorno dicevano "Incontriamoci! Mi piacerebbe parlare! Mi piacerebbe lavorare con te!" ma volevo solo bloccarle. Tutto quello che volevo fare era scrivere musica. È stata un'opportunità per me solo per poter spegnere il telefono, entrare in studio e scrivere degli ultimi anni, che sono stati un folle viaggio di tournée e una montagna russa di follia"