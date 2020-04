Niall Horan sta scrivendo una nuova ballad, When This Is All Over

C'è anche chi riesce ad usare questo periodo di quarantena forzata per cercare di trarre ispirazione e creare qualcosa di nuovo. Parliamo di Niall Horan che ha ammesso di approfittare del lockdown per scrivere nuove canzoni.

Il cantante irlandese è a Londra, costretto a cancellare il suo tour mondiale a causa delle restrizioni di blocco che limitano i grandi raduni nei paesi di tutto il mondo.

Tuttavia, non sta sprecando il tempo e sta scrivendo nuovi successi, tra cui una canzone d'amore a distanza sociale che prende ispirazione dal brano Hey There Delilah di Plain White T, una ballad che racconta la storia di una storia d'amore a lunga distanza.

"Sono a Londra nel mio appartamento, sto cucinando e sto scrivendo molto: due canzoni ieri. Ho dovuto annullare il mio tour, quindi potrei anche andare a caccia di una grande canzone. Ho iniziato a scrivere un pezzo stile Hey There di Delilah su quando tutto sarà finito, chiamato, beh, When This Is All Over , e sto anche scrivendo sull'idea di incontrare qualcuno senza incontrarlo e conoscerlo a causa di questa crisi"

Niall, che è single dopo la fine della sua storia con Hailee Steinfeld, ha ammesso che in realtà ci sono benefici in questa situazione:

"È strano: in realtà è un buon modo per conoscere qualcuno. Di solito, supponiamo che tu sia andato in un bar per un appuntamento, probabilmente sei ubriaco dopo cinque drink e dimentichi tutto quello che hai imparato. Ora, in realtà hai il tempo di porre domande. Non ci sono ancora storie d'amore, ma non mi dispiacerebbe se iniziassero a fiorire"