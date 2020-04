Sentimi: il nuovo singolo di Madame (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 24 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Madame.

Dal 24 aprile 2020, è disponibile il nuovo singolo di Madame, la cantante e rapper vicentina che, lo scorso 28 febbraio, ha pubblicato il singolo Baby e che ha alle spalle, nonostante la giovanissima età, già numerose collaborazioni importanti (Marracash, Ensi, Night Skinny e Tredici Pietro).

Per questo singolo, l'artista 17enne ha collaborato con Crookers, ex duo di produttori composto da Phra, vero nome Francesco Barbaglia, e da Bot, vero nome Andrea Fratangelo (oggi, il progetto Crookers è portato avanti esclusivamente da Phra).

Madame ha spiegato con queste parole il significato del testo: "E' un pezzo che vuole rispecchiare l’amore degli anni ‘20 del ventunesimo secolo. Un amore a distanza, senza contatto fisico, con un’eccitazione mirata all’occasione e un sentimento quotidiano labile".

Di seguito, trovate il testo di Sentimi; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Madame - Sentimi: il testo

Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde.



Se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare.



Quando ci vedremo non saprò come vestirmi

metteró a soqquadro l’intero armadio

solo per un sei così bella

ma sarà abbastanza per te.



Mi videochiami e forse ti intristisce

farmi i complimenti e non vedermi arrossire

scivolerei tra le tue mani lisce

almeno fino a che non riusciamo a dormire.



Mi racconti una favola cosi dormo

mi addormento con te come sottofondo

vorrei solo del profumo del sudore del tuo corpo

come stampo sulla felpa della Volcom che poi ti regalerò.



Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde.



Se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare.



Ti chiedo tue news? Please

mi mandi i tuoi nudes wow.



Non so cosa dire uh

ma dimmi di più.



Brinda alla mia

brindo alla tua

dimmi davvero che ti manco anch’io

bevi alla mia

bevo alla tua

sto già ubriaca da un quarto d’ora.



Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde.



Se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare.

S