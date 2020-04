Living in a Ghost Town, The Rolling Stones: lyrics, traduzione, testo e video

Di Alberto Graziola giovedì 23 aprile 2020

I Rolling Stones hanno pubblicato una nuova canzone intitolata "Living in a Ghost Town" come regalo ai fan fino a quando non saranno in grado di riprogrammare la prossima tappa del loro tour No Filter.

È la loro prima composizione originale da "Doom and Gloom" e "One More Shot", uscite nel loro album della compilation del 2012 GRRR !, anche se hanno pubblicato la collezione di blues Blues & Lonesome nel 2016.

In una nuova intervista con Zane Lowe di Apple Music, Jagger ha dichiarato di aver scritto la canzone con Keith Richards più di un anno fa.

"Non è stato scritto per questo periodo, ma era solo una di quelle cose strane. È stato scritto sull'essere in un posto pieno di vita ma ora privo di vita, per così dire ... stavo solo suonando la chitarra e l'ho scritto molto velocemente in circa 10 minuti."

The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, Lyrics

[Intro1]

Woah, woah

[Verse 1]

I'm a ghost

Livin' in a ghost town

I'm a ghost

Livin' in a ghost town

You can come look for me

But I can't be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel like a ghost

Living in a ghost town, yeah

[Chorus 1]

Once this place was hummin'

And the air was full of drummin'

The sound of cymbals crashin'

Glasses were all smashin'

Trumpets were all screamin'

Saxophones were blarin'

Nobody was carin' if it's day or not

[Break2]

Woah, woah

[Verse 2]

I'm a ghost

Livin' in a ghost town

I'm goin' nowhere

Shut up all alone

So much time to lose

Just starin' at my phone

Every night I am dreamin' that you'll come and creep in my bed

Please let this be over, not stuck in a world without end, my friend

[Break2]

Woah, woah

Woah, woah

[Chorus 2]

Preachers were all preachin'

Charities beseechin'

Politicians dealin'

Thieves were happy stealin'

Widows were all weepin'

There's no beds for us to sleep in

Always had the feelin'

It will all come tumblin' down

[Bridge4]

I'm a ghost

Livin' in a ghost town

You can look for me

But I can't be found

[Outro5]

Woah

We're all livin' in a ghost town (Woah)

Oh, livin' in a ghost town (Woah)

We were so beautiful (Woah)

I was your man about town (Woah)

Livin' in this ghost town (Woah)

Ain't havin' any fun (Woah)

If I wanna party (Woah)

It's a party of one (Woah)

Woah

The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, Traduzione

[Intro1]

Woah, woah

[Verso 1]

sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Puoi venire a cercarmi

Ma non posso essere trovato

Puoi cercarmi

Ho dovuto andare sottoterra

La vita è stata così bella

Quindi siamo stati tutti rinchiusi

Mi sento come un fantasma

Che vive in una città fantasma, sì

[Chorus 1]

Una volta questo posto stava ronzando

E l'aria era piena di tamburi

Il suono dei piatti che si infrangono

Gli occhiali erano tutti fatti a pezzi

Le trombe stavano tutti urlando

I sassofoni erano sparati

A nessuno importava se fosse giorno o no

Woah, woah

[Verso 2]

sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Non vado da nessuna parte

Silenzio ovunque

Così tanto tempo da perdere

Sto solo fissando il mio telefono

Ogni notte sogna di venire e insinuarmi nel mio letto

Per favore, lascia che questo finisca, non bloccato in un mondo senza fine, amico mio

Woah, woah

Woah, woah

[Chorus 2]

I predicatori predicavano tutti

Enti di beneficenza

I politici si occupano

I ladri erano felici rubando

Le vedove piangevano tutte

Non ci sono letti dove dormire

Ho sempre avuto la sensazione

Verrà tutto a pezzi

sono un fantasma

Vivere in una città fantasma

Puoi cercarmi

Ma non posso essere trovato

[Outro5]

Woah

Viviamo tutti in una città fantasma (Woah)

Oh, vivi in ​​una città fantasma (Woah)

Eravamo così belli (Woah)

Ero il tuo uomo in città (Woah)

Vivendo in questa città fantasma (Woah)

Non ha alcun divertimento (Woah)

Se voglio una festa (Woah)

È una festa di uno (Woah)

Woah