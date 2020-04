Fire In Bone, The Killers: nuovo singolo dal 24 aprile 2020

Di Alberto Graziola giovedì 23 aprile 2020

The Killers, Fire In Bone: lyrics, traduzione e testo

Fire in bone è il titolo del nuovo singolo dei The Killers, in uscita venerdì 24 aprile 2020.

Brandon Flowers ha sottolineato il fatto che la nuova canzone, pubblicata il 24 aprile, è la loro "preferita" tra quelle presenti nel loro sesto album in studio, "Imploding The Mirage".

"Ladies and Gentlemen! Volevamo condividere con voi uno dei nostri brani preferiti, quindi Fire In Bone uscirà questo venerdì! (Sic)"

Il disco conterrà dieci inediti. Nelle settimane scorse era stato rilasciato anche il pezzo "Caution".

Il gruppo americano ha registrato la maggior parte del loro nuovo album nello Utah e Flowers ha anche confessato di aver amato l'esperienza di registrare il loro nuovo disco nel luogo in cui "si è innamorato della musica per la prima volta".

"Siamo stati nello Utah a farlo. È lì che mi sono innamorato della musica per la prima volta; quindi è interessante essere di nuovo lì e ascoltare un po 'di quella musica con la geografia che corrisponde alla sensazione. Alcune di queste cose stanno iniziando a riaffiorare e molte di queste riguardavano la musica del sintetizzatore. Ha sempre fatto parte del nostro DNA ma si sta decisamente insinuando ancora di più"

"Imploding The Mirage" uscirà il 29 maggio.