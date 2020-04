Lady Gaga, Chromatica: BLACKPINK, Elton John e Ariana Grande tra i duetti (tracklist)

E' ancora un mistero la data d'uscita ufficiale di "Chromatica", il nuovo disco di Lady Gaga, rimandato dopo l'emergenza Coronavirus in tutto il mondo. Anticipato dal primo singolo, Stupid Love, l'album è stato ufficialmente rimandato dalla cantante, con un lungo post via Instagram.

"Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l'arte sia una delle cose più forti che abbiamo per darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto ciò che accade durante questa pandemia globale. Invece preferisco dedicare questo tempo alla ricerca di soluzioni. È importante per me che l'attenzione sia rivolta all'ottenere attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, assicurando che i bambini che dipendono dalle scuole pubbliche per i pasti ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno e che si possa aiutare coloro che saranno colpiti finanziariamente da questa pandemia."