We are warriors, Avril Lavigne: la nuova versione di "Warrior" da venerdì 24 aprile 2020

Da quando il nostro mondo è stato capovolto, alcune settimane fa, ho visto la gente comune indossare la propria armatura e andare in battaglia. Compiti semplici come recapitare la posta sono diventati uno sforzo eroico. ⁣

⁣Durante la notte a tutti è stato chiesto di combattere. ⁣

⁣Durante la notte tutti diventarono guerrieri. ⁣

⁣Volevo essere coinvolta e contribuire, quindi ho dovuto lavorare in studio e voglio dedicarlo a tutti voi. Ho ri-registrato Warrior per riflettere il nostro mondo attuale e tutte le incredibili cose eroiche che state facendo. A tutti gli addetti all'ospedale, agli addetti alle poste, ai negozi di alimentari, alla polizia e ai pompieri, ognuno di voi che ha avuto il mondo scosso. Questo è per voi.

Inoltre, donerò i proventi netti di questa canzone a Project Hope, un'organizzazione incredibile che è in prima linea per proteggere i medici e il personale medico in tutto il mondo. ⁣

La canzone completa verrà rilasciata questo venerdì, quindi fai clic sul link nella mia biografia per pre-salvarla in modo da essere pronti per quando uscirà. Puoi anche essere coinvolto e donare andando su charitystars.com ⁣

Grazie a tutti per tutto quello che state facendo. Voglio che sappiate che vi vedo e vi sostengo. ⁣

We Are Warriors. ⁣

