Ruota panoramica, Sofia Tornambene: nuovo singolo dal 24 aprile 2020

Di Alberto Graziola giovedì 23 aprile 2020

Sofia Tornambene, Ruota panoramica: testo, video e significato canzone

Torna la vincitrice di X Factor 2019, Sofia Tornambene.

Da venerdì 24 aprile arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Ruota Panoramica, il suo nuovo singolo (Sony Music), già disponibile in presave su Spotify (https://bit.ly/34QktOY). La vincitrice dell'ultima edizione di X Factor non si è mai fermata e dopo il primo inedito A domani per sempre, che ha già superato i 7 milioni di stream, torna con nuova musica.

Ruota Panoramica, prodotto da Michele Canova, tra i migliori producer d’Italia, è un singolo sofisticato, con sonorità contemporanee ed ipnotiche che accompagnano la voce di Sofia, in un viaggio pieno di suggestioni. La giovane cantautrice ha collaborato alla stesura del testo, e racconta così il nuovo singolo e la session artistica con Canova: