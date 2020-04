Gaia, Nuova Genesi esce il 22 maggio: la tracklist del repack del primo album

Di Ivan Buratti mercoledì 22 aprile 2020

Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultima edizione di Amici Di Maria De Filippi, già pronta a pubblicare nuova musica

Forte della recente vittoria alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Gaia è già pronta a pubblicare nuova musica. La cantautrice italo-brasiliana, che il 20 marzo scorso ha pubblicato per Sony Music il primo album Genesi, rilascerà il prossimo 22 maggio il repack del disco, dall'evocativo titolo di Nuova Genesi. Ad annunciare la riedizione è stata la stessa Gaia dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato la copertina, parte del booklet e la tracklist del disco.

Oltre ai sette brani presenti in Genesi, Gaia presenterà al pubblico Il rosso delle rose, Bela flor e Calma (versione italiana di Chega, primo singolo estratto). Ecco la didascalia che ha accompagnato il lancio della notizia,



Avevo 7 anni, i miei avevano comprato "Innervisions" del magico Stevie, un disco che sarebbe diventato fondamentale per me, quasi quanto un bagno di sole dopo un tuffo salato nell’Atlantico. Ricordo ancora la sensazione di quando ho aperto il CD per la prima volta, di quando ho sfogliato il booklet, di quando è stato la mia colonna sonora per lunghi viaggi in macchina, di quando ho passato pomeriggi interi in camera ascoltandolo. Adesso tocca a me provare a regalarvi le stesse emozioni, cercando di essere la vostra colonna sonora nei momenti felici e un’amica in quelli difficili. Dal 22 Maggio sarà disponibile in formato fisico e digitale NUOVA GENESI. Sta per iniziare un nuovo viaggio, tenetemi la mano anche stavolta.

Gaia, Nuova Genesi: la tracklist dell'album

1) Chega

2) Densa

3) What I Say

4) Mi ricordo un po' di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309

8) Il rosso delle rose

9) Bela flor

10) Calma