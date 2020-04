Jovanotti e la "fase due" della musica: "I concerti su Instagram? Mi prende un po' di avvilimento"

Di Giulio Pasqui mercoledì 22 aprile 2020

Jovanotti parla del futuro (post Covid-19) della musica dal vivo.

Come sarà la "fase due", post Covid-19, per la musica? Difficile dirlo adesso. Durante la video-conferenza stampa di presentazione del docu-trip Non voglio cambiare pianeta, disponibile su RaiPlay dal 24 aprile, Jovanotti ha detto la sua:

"Non farei molto affidamento sull'idea della musica attrverso i social, adesso è un'emergenza e quindi ci piace rimanere in contatto con la nostra comunità di riferimento fatta di cantanti e di persone . Ma se immagino il futuro della musica con concerti fatti con la chitarra acustica su Instagram devo dire che un po' di allivimento mi prende. Siamo in una fase di emergenza e siamo tutti disposti a passar sopra ai problemi tecnici. Ma la musica è nell'aria tra le persone, non tra te e le casse di un computer".

Lorenzo Cherubini è convinto che la musica del futuro sarà diversa: