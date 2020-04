Pacifico, Occhi Aperti è il nuovo singolo (Testo e Video)

Dal 20 aprile 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, un singolo inedito di Pacifico intitolato Occhi Aperti. Su YouTube, è disponibile anche il lyric video ufficiale della canzone.

Occhi aperti era un singolo destinato a far parte di Bastasse il cielo, sesto album in studio del cantautore pubblicato lo scorso anno, ma alla fine è rimasto fuori dalla scaletta definitiva.

Riguardo il significato del testo del brano, Pacifico si è espresso così:

Le canzoni senza orecchie intorno servono a poco, per questo abbiamo deciso di pubblicare "Occhi aperti" perché era già fatta e finita e aveva già avuto le amorevoli cure dei musicisti. "Occhi aperti" è una semplice canzone di amicizia e incoraggiamento. Uno parla all’altro e cerca di confortarlo. Ovviamente non ha la soluzione, mette in fila valutazioni e consigli da poco, forse gli porta a letto un caffè. Ci sono frasi che non restano, niente di che, e che però non ti lasciano solo in un momento difficile.