Nena, Boro Boro, Geolier, Andry The Hitmaker: testo e video

Di Alberto Graziola lunedì 20 aprile 2020

Boro Boro, Geolier, Andry The Hitmaker, Nena: testo e video

“Nena” è un singolo di Boro Boro, rilasciato ad aprile 2020 per Universal Music Italia. Il brano vede la partecipazione di Geolier mentre la base della canzone è stata realizzata da Andry The Hitmaker.

In apertura post potete vedere il lyrics video (ai primi posti delle tendenze su YouTube) mentre, a seguire, il testo della canzone.

Boro Boro, Geolier, Andry The Hitmaker, Nena, Testo

[Intro1]

Oh Andry

[Ritornello: Boro Boro]

Nena Nena

Ti odio quanto 'sta città

E penso

Nena Nena

Vorrei darti il cuore ma

Voglio soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

'Na boutique ora

Comprare Via Roma

[Strofa 1: Boro Boro]

Ora mi fumo gelato (Yeh)

Prima me lo andavo a prendere

Il mio cuore l'ho già dato (Yeh)

Ma di palle ne ho da vendere

Matalo, dicono, chi vorrebbe essere me

Nel mentre 'sti parlano rido, bro'

Intanto io vizio me

Vorrei tanti soldi e farci su una pila

Per chillarci sopra e godermi la vista

Fare quello, fra', che non potevo fare prima

Godermi il panorama girando 'sta mista

E dico vamonos, vamonos

Iskido gang che sembra il diavolo

E dico vamonos, vamonos

Io soy loco también mágico

[Ritornello: Boro Boro]

Ne, Ne, Nena Nena

Ti odio quanto 'sta città

E penso

Nena Nena

Vorrei darti il cuore ma

Voglio soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

'Na boutique ora

Comprare Via Roma

[Strofa 2: Geolier]

Ammo nun sacc chi si ma vien a cas cu me

Mentr nat port spii a cas ca sto cu te

Si chell ca vulev l'agg ritt a 'tt e' tre

Chesti ca a me nun m fan e' pò nun zac o' pecchè

Si t'stacc pò tu spier ca ij pò t chiam arop

Tu fa fint ca c stong pur quand ng stong

Chistu cor nun to rong finché pò nun t'ò ruob

E finchè pò nu succer ij m'sent tutt'appost

Shh

Yo lo se qué me queria mami

Na latina sott a torr a Paris

Iammungenn nta na suite a Bali

M'aggia fa chiu sord ro cartell e Cali

Fumm 41 finché chest nun collass

Parl italian ten pur ò DateJust

Stes nta vasc che tacc

Bro', liev o ghiacc stu drink è sul acqu

[Ritornello: Boro Boro]

Ne, Ne, Nena Nena

Ti odio quanto 'sta città

E penso

Nena Nena

Vorrei darti il cuore ma

Voglio soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

'Na boutique ora

Comprare Via Roma

[Outro2]

Oh Andry