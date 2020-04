Concerto Radio Italia Live 2020 a Milano spostato a data da destinarsi

Di Alberto Graziola lunedì 20 aprile 2020

Concerto Radio Italia 2020 a Milano spostato per emergenza Coronavirus

Era più che immaginale e così è stato, con l'ufficialità resa nota in queste ore:

Il Concerto di Radio Italia Live, come la gran parte di tutti gli eventi live, non potrà tenersi, come previsto, il 7 giugno prossimo.

La decisione, condivisa con il Comune di Milano, è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione. L’intento del Sindaco Giuseppe Sala condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia, è quello di riprogrammare il tradizionale appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme in piazza a festeggiare con la grande musica italiana.

Ancora non erano stati ufficializzati i partecipanti previsti in questa edizione, sempre a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese da due mesi.