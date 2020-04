One World Together at home, l'album live disponibile in streaming

Di Alberto Graziola lunedì 20 aprile 2020

È stato rilasciato l'album dal vivo con le esibizioni dell'evento "One World: Together At Home".

Lo storico concerto durante il fine settimana ha visto spettacoli da tutto il mondo - tra cui la curatrice Lady GaGa, Sir Paul McCartney, Taylor Swift, Sir Elton John, Lizzo, John Legend e Sam Smith, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Rolling Stones e Stevie Wonder - esibirsi dalle proprie case e ora è stata messa insieme una raccolta di 79 brani dell'evento.

L'album è disponibile per lo streaming su Apple Music, Spotify e Amazon Music e i proventi dello streaming andranno direttamente a sostenere il Fondo di solidarietà COVID-19 per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Potete ascoltarlo qui sotto:

Prima della trasmissione, Gaga ha descritto "One World: Together At Home" come una "lettera d'amore".

