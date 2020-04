Solo (Tra i pensieri nostri), Aiello: nuovo singolo in arrivo

Agli amanti a distanza

A quelli che avrebbero voluto dormire sotto lo stesso tetto

A quelli che non hanno un compagno/a ma una tempesta sospesa, una corsa arrestata..

A quelli che tutte le notti scapperebbero tra le vie interne del quartiere per arrivare sotto casa dell’altro, bussare, strappare anche solo un respiro dalla bocca e tornare a casa..la notte così passerebbe senza collassi del cuore.

La mia nuova musica, quella del nuovo disco sta finendo di farsi bella, ed è forte..così forte che a farla uscire faccio quasi fatica.

L’idea di darvi un cazzotto e non potervi poi abbracciare mi stranisce..eppure presto arriverà il tempo anche per quella🔥

Nel frattempo, poche notti fa, ho registrato dei versi ispirati da questo periodo surreale, e vorrei condividerli con voi qui, su IG..

Presto..“SOLO (tra i pensieri nostri)”