Sam Smith parla del nuovo album (e anche del quarto disco di inediti...)

Sam Smith ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo, I'm Ready, inciso insieme all'amica e collega Demi Lovato. Spostato, invece, a data da destinarsi, il suo terzo album inizialmente intitolato "To Die For". Ma anche questo nome è stato cestinato, visto il periodo difficile e drammatico legato all'emergenza Coronavirus:

"Sì, ho trovato un nuovo titolo. Ed è in realtà meglio di To Die For. Nessuna idea in realtà su quando sarà annunciato. E non so nemmeno se metterò Dance With a Stranger. E How Do You Sleep e To Die For. Penso che potrei toglierli e fare qualcosa di completamente nuovo, sarà un album completamente nuovo ... Adoro anche questi pezzi, ma sono ancora là. È come se mi sentissi strano a pubblicare un album che contiene ... Dance With a Stranger, a gennaio saranno due anni da quando è stato rilasciato e trovo strano far uscire un album con quel brano. Ma sto solo pensando, sono pronto a valutare solo come mi sento ma ... Ecco, l'album tre è lì pronto per andare quando sarà giusto. E poi c'è il disco numero quattro, ho iniziato a scriverlo e ha un'atmosfera completamente diversa. È fantastico. È ottimo"