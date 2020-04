Radiohead in concerto nel 2021? Era il programma prima del Coronavirus...

Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead, ha ammesso l'intenzione della band di tornare ad esibirsi, insieme, dal vivo, nel 2021. Questo era il piano nato nei mesi scorsi, prima, però, che arrivasse il Coronavirus a stravolgere le vita di tutti...

"Che cosa succederà dopo con Radiohead? Non lo so. Abbiamo parlato di date live l'anno prossimo, ma era pre-coronavirus. Quindi adesso stiamo solo effettuando una sorta di check-in..."

Ha poi specificato:

""Non ci sono piani. Questo album è l'inizio di un altro viaggio musicale per me. Ho appena compiuto 52 anni ma essere in musica è come una perpetua giovinezza. Non mi sento fisicamente diverso da 20 anni fa. Sono solo un molto più radicato"