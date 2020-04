Evanescence, The Bitter Truth è il loro nuovo album

Di Alberto Graziola sabato 18 aprile 2020

Evanescence, The Bitter Truth è il titolo del nuovo disco

Gli Evanescence hanno annunciato sui social media il titolo del loro quinto LP.

Amy Lee & Co. rilasceranno The Bitter Truth con un nuovo singolo initolato "Wasted On You" e che vi avevamo annunciato qualche giorno fa. Come anticipato, verrà pubblicato venerdì prossimo, ma c'è un modo per ascoltarlo un po' prima.