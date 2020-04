I Dare you, Kelly Clarkson: lyrics, traduzione del nuovo singolo (cantato in 5 lingue)

Di Alberto Graziola venerdì 17 aprile 2020

Kelly Clarkson, I Dare You: il nuovo singolo in cinque lingue diverse

"I Dare You" segna il primo singolo da solista di Kelly Clarkson dai tempi di "Heat" dell'ottobre 2017 e il primo singolo del suo nono album in studio. La canzone è stata confermata quasi due mesi prima della sua uscita ufficiale durante il suo The Kelly Clarkson Show nel febbraio 2020.

La canzone è stata pubblicata insieme ad altre cinque versioni del brano, incise interamente in francese, arabo, spagnolo, tedesco ed ebraico.

Sono cresciuta cantando lingue diverse, come il tedesco, il francese, l'italiano, lo spagnolo ... quel genere di cose e il latino, ho sempre avuto l'idea di farlo in un progetto nella mia carriera ma non ho mai avuto una canzone che sentissi coerente con questa idea, né avevo la squadra che l'avrebbe davvero appoggiata. Il messaggio è stato perfetto. Pensavo fosse una specie di connessione globale e volevo farlo musicalmente. E poi [COVID-19] è arrivato e siamo diventati estremamente connessi a livello globale. E ho pensato: forse le persone hanno bisogno di questo tipo di messaggio proprio ora. […] È fondamentalmente, come se ti sfidassi ad amare invece di avere paura, invece di odiare, invece di chiederti qualcosa e in realtà interagire con le persone - interagire con te stesso - di nuovo, e ricordare che siamo tutti una razza umana, anche se proveniamo da tutte le diverse parti del mondo e abbiamo diverse religioni, politica, qualunque cosa, alla fine della giornata siamo tutti uguali. E ho pensato "wow, quanto ironico stiamo rilasciando questo singolo in questo momento in cui siamo davvero tutti connessi." "

Qui sotto testo e traduzione del pezzo. In apertura post l'audio della canzone.

Kelly Clarkson, I Dare You, Lyrics

[Verse 1]

There's a wolf that preys on a world that strays so far from the Garden (Oh)

And just like your own, every heart you know seems cold and hardened (Oh)

You may not have the stage, but you still have a voice

You may not have the strength, but if you have a choice

[Chorus1]

I dare you to love

Oh, I dare you to love

Even if you're hurt and you can only see the worst

Even if you think it's not enough

Oh, I dare you to love

[Verse 2]

We're all full of hope, tryna stay afloat, tryna save one another

People let you drown 'cause they don't know how to stay above water

When they're too broken to know what they've put you through

Do the only thing that you'd want done to you

[Chorus1]

Oh, I dare you to love (Dare you to love)

Oh, I dare you to love (I dare you to love)

Even if you're hurt and you can only see the worst (Oh)

Even if you think it's not enough

Oh, I dare you to love

[Post-Chorus3]

I dare you to love, oh

[Bridge4]

You may not have the stage, but you still have a voice

You may not have the strength, but if you have a choice

[Chorus1]

I dare you to love, even if you can't

No, I dare you to love

Oh, even if you're hurt and you can only see the worst (Only see the worst)

Even if you think it's not enough

Oh, I, I dare you

[Outro6]

I dare you

Oh, I, I dare you to love

Kelly Clarkson, I Dare You, Traduzione

C'è un lupo che caccia un mondo che si allontana così tanto dal Giardino (Oh)

E proprio come il tuo, ogni cuore che conosci sembra freddo e indurito (Oh)

Potresti non avere il palcoscenico, ma hai ancora una voce

Potresti non avere la forza, ma se hai una scelta

ti sfido ad amare

Oh, ti sfido ad amare

Anche se sei ferito e puoi vedere solo il peggio

Anche se pensi che non sia abbastanza

Oh, ti sfido ad amare

Siamo tutti pieni di speranza, nel cercare di rimanere a galla, cercando di salvarci l'un l'altro

Le persone ti fanno annegare perché non sanno come stare al di sopra dell'acqua

Quando sono troppo distrutti per sapere cosa ti hanno fatto passare

Fai l'unica cosa che vorresti fosse fatta a te

Oh, ti sfido ad amare (Osa farti amare)

Oh, ti sfido ad amare (ti sfido ad amare)

Anche se sei ferito e puoi vedere solo il peggio (Oh)

Anche se pensi che non sia abbastanza

Oh, ti sfido ad amare

Ti sfido ad amare, oh

Potresti non avere il palcoscenico, ma hai ancora una voce

Potresti non avere la forza, ma se hai una scelta

Ti sfido ad amare, anche se non puoi

No, ti sfido ad amare

Oh, anche se sei ferito e puoi vedere solo il peggio (vedi solo il peggio)

Anche se pensi che non sia abbastanza

Oh, ti sfido

ti sfido

Oh, ti sfido ad amare