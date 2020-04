Margherita Vicario presenta Pincio, il suo nuovo singolo (video)

Di Giulio Pasqui venerdì 17 aprile 2020

Margherita Vicario presenta Pincio, il suo nuovo singolo. A chi è dedicata? Ecco il significato.

La musica non si deve fermare. Lo pensa anche la cantautrice Margherita Vicario, che venerdì 17 aprile (in piena pandemia) ha pubblicato il suo nuovo singolo: Pincio. Cos'è il pincio? Presto detto: è il luogo del ricordo ma anche del futuro, dove trova spazio un amore raccontato in questo brano in una delle sue forme più pure: quello nei confronti di una figura femminile che è un’amica, una sorella, una cugina.

Ecco come Margherita Vicario ha raccontato questo nuovo singolo:

"E' una canzone che ho scritto un po' di tempo fa per mia cugina che fa l'ostetrica. E' una tipa molto in gamba, coraggiosa, lei mi ha sempre ispirato e dato coraggio. Quindi ho scritto questa canzone per lei. Ho scelto di farla uscire adesso anzitutto perché sono due mesi che non la vedo e mi manca. E poi perché essendo lei un'operatrice sanitaria e lavorando in ospedale non se la sta passando benissimo. E' una canzone molto dolce, intima, un po' diversi dai singoli aggressiv che ho pubblicato finora".

Photo credits | Matteo Lippera