Vladimir Luxuria critica un passaggio del testo di "Le feste di Pablo" di Fedez e Cara: ecco perché

Di Alberto Graziola venerdì 17 aprile 2020

"Le feste di Pablo" è il nuovo singolo di Fede e Cara. Ma, se la canzone ha conquistato il pubblico e l'airplay radiofonico, Vladimir Luxuria non sembra aver apprezzato particolarmente un passaggio del brano, come sottolineato via Twitter:

Nel brano di #Fedez e #Cara “Le feste di Pablo” si allude alle #trans “Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa”: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci

Molti i commenti al tweer di Luxuria. Se da un lato c'è chi minimizza la volontà di offendere da parte del rapper ("Non credo sia stato fatto apposta per denigrare") altri criticano il paragone con De Andrè ("Ma #Fedez non è De André.").

Gli utenti si sono divisi, insomma, tra chi pensa che il testo non voglia essere denigratorio e chi, invece, concorda e trova di cattivo gusto il passaggio finito sotto i riflettori.

E Fedez? Per ora, nessuna risposta da parte del diretto interessato.