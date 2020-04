Andrea Damante, On Sight è il nuovo singolo

Di Fabio Morasca mercoledì 15 aprile 2020

Il nuovo singolo di Andrea Damante.

Andrea Damante, noto a livello televisivo per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, ha intrapreso da anni un percorso nella scena clubbing, nella quale ha esordito come dj per poi passare anche alla produzione.

In questi ultimi anni, il dj veronese ha pubblicato il singolo di successo Follow My Pamp, con la partecipazione di Adam Clay (6 milioni di stream su Spotify e oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube), certificato Disco D'Oro, ha prodotto il singolo Rub It di Richthe Kid e ha pubblicato il singolo Think About insieme a Malu Trevejo e a Yung Miami.

Il prossimo 17 luglio, Andrea Damante si esibirà al Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005.

A partire dal prossimo 17 aprile, invece, sarà disponibile negli store digitali, il nuovo singolo di Andrea Damante che si intitola On Sight e che vede la partecipazione del cantante inglese, Kris Kiss. Il dj 30enne ha parlato così di questo suo nuovo lavoro:

Quest'anno ho voluto lavorare su due linee di sound diverse: una linea di produzione su sonorità più pop, "mainstream", e una linea più club, fra house ed EDM, più "cattiva" e destinata ai dancefloor e ai festival. Uno dei miei sogni è sempre stato arrivare alla console del Tomorrowland, e per arrivarci il mezzo era uno solo: fare un bel singolo col sound giusto che piace a me! Così ho iniziato a lavorare a questo pezzo nel mio home studio, e ho poi deciso di proporlo a Kris Kiss, una voce EDM (Electronic Dance Music) che ha lavorato con grandi nomi della scena.

On Sight verrà pubblicato su etichetta Smash The House, fondata dal duo belga Dimitri Vegas & Like Mike, duo di musia house che, nel 2019, si è piazzato al numero 1 della classifica dei dj migliori del mondo pubblicata dalla rivista DJ Magazine. La Smash The House è diventata rapidamente una delle etichette di maggior successo della storia della musica dance.

L'invito a suonare al Tomorrowland, come svelato da Damante, è arrivato proprio da loro: