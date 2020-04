Benji & Fede, Naked: il libro-rivelazione, disponibile dal 5 maggio

Di Fabio Morasca mercoledì 15 aprile 2020

Il nuovo libro di Benji & Fede sarà disponibile dal 5 maggio 2020.

A partire dal prossimo 5 maggio, sarà disponibile il nuovo libro-rivelazione di Benji & Fede intitolato Naked, pubblicato per Mondadori Electa.

La pubblicazione era prevista per lo scorso 17 marzo ma è stata ovviamente rinviata a causa dell'emergenza sanitaria attualmente in corso nel nostro paese. Il libro, comunque, era già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali.

Con questo nuovo libro, il duo modenese composto da Benjamin Mascolo e da Federico Rossi sveleranno tutti i retroscena del loro successo ottenuto in questi ultimi anni, un "racconto molto intimo e sincero" stando al comunicato ufficiale.

Sul profilo ufficiale Instagram di Benji & Fede, la nuova data di pubblicazione del libro è stata annunciata con il seguente post:

5 Maggio. Finalmente abbiamo la data di uscita del nostro libro Naked! GRAZIE davvero con tutto il cuore per aver portato pazienza e aspettato, ma ora è ufficiale e niente (ok non portiamo sfortuna) potrà fermarci! E saremo noi in diretta Instagram a leggervi qualche piccola parte nei prossimi giorni in attesa dell’uscita ufficiale!

Ricordiamo anche che l'ultimo concerto di Benji & Fede (il duo, infatti, ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla musica), previsto per il prossimo 3 maggio all'Arena di Verona, è stato rinviato a data da destinarsi. I biglietti acquistati rimarranno validi per la futura data che verrà comunicata entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Con questo evento live, Benji & Fede ripercorreranno la loro carriera, dall'album d'esordio 20:05 fino all'ultimo Good Vibes, passando anche per gli album 0+ e Siamo solo Noise. Tutti e 4 gli album del duo modenese, pubblicati dal 2015 in poi, hanno raggiunto la posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.